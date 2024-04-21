США тайно разместили ракеты против ядерных объектов Ирана

Военно-воздушные силы США тайно разместили ракеты, которые с помощью микроволн могут уничтожить электронику ядерных объектов Ирана. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В статье говорится, что американские ВВС незаметно развернули ракеты, которые могут уничтожить электронику ядерных объектов Ирана с помощью микроволн, сделав их бесполезными.

При этом отмечается, что ракеты не причиняют вреда мирному гражданскому населению.

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