https://news.day.az/world/1653509.html США тайно разместили ракеты против ядерных объектов Ирана
США тайно разместили ракеты против ядерных объектов Ирана
Военно-воздушные силы США тайно разместили ракеты, которые с помощью микроволн могут уничтожить электронику ядерных объектов Ирана. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В статье говорится, что американские ВВС незаметно развернули ракеты, которые могут уничтожить электронику ядерных объектов Ирана с помощью микроволн, сделав их бесполезными.
При этом отмечается, что ракеты не причиняют вреда мирному гражданскому населению.
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