Власти Турции опровергли сообщения о передаче Израилю данных с натовской РЛС

Центр по борьбе с дезинформацией при администрации президента Турции опроверг утверждения о том, что ракеты, выпущенные Ираном по Израилю, якобы были перехвачены благодаря радиолокационной станции (РЛС) в Кюреджике (турецкая провинция Малатья), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В сообщении центра отмечается, что данные, получаемые РЛС, передаются Анкарой союзникам по НАТО в рамках установленных процедур. Ранее аналогичные утверждения опровергло Минобороны Турции.

"Утверждения о том, что ракеты, запущенные Ираном по Израилю, были обнаружены на ранней стадии и перехвачены благодаря РЛС в Кюреджике (провинция Малатья), не соответствуют действительности", - говорится в сообщении.

В нем указывается, что такая дезинформация стала вновь распространяться после состоявшейся в субботу в Стамбуле встречи президента Турции Тайипа Эрдогана с главой политбюро ХАМАС Исмаилом Ханией. "Данные, получаемые РЛС в Кюреджике, направляются исключительно союзникам Турции по НАТО. Не может быть речи о том, что такие данные передаются странам, не являющимся союзниками по НАТО, таким как Израиль", - отмечается в тексте.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!