https://news.day.az/world/1653881.html В Турции задержали 36 подозреваемых в связях с ИГ
В Турции задержали 36 подозреваемых в связях с ИГ
Спецслужбы Турции задержали 36 человек по подозрению в связях с террористической группировкой "Исламское государство". Об этом сообщил глава МВД республики Али Ерликая, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"В рамках операций, которые проводились в четырех провинциях страны, задержаны 36 человек по подозрению в связях с террористической организацией ИГ", - написал министр в X (ранее Twitter).
За год, по данным МВД, в Турции задержано свыше 3 тыс. сторонников террористической организации.
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