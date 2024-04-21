В Турции задержали 36 подозреваемых в связях с ИГ

Спецслужбы Турции задержали 36 человек по подозрению в связях с террористической группировкой "Исламское государство". Об этом сообщил глава МВД республики Али Ерликая, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В рамках операций, которые проводились в четырех провинциях страны, задержаны 36 человек по подозрению в связях с террористической организацией ИГ", - написал министр в X (ранее Twitter).

За год, по данным МВД, в Турции задержано свыше 3 тыс. сторонников террористической организации.