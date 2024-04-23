В Китае заявили, что считают политику балансирования на грани источником хаоса в мире

Китай считает сдерживание насилия насилием и политику балансирования на грани настоящими источниками хаоса в мире.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил заместитель председателя Центрального военного совета КНР (ЦВС КНР) Чжан Юся.

"В настоящее время в некоторых районах все еще бушует война, постоянно обостряя старые и новые противоречия, ухудшая ситуацию с безопасностью, лишая людей средств к существованию и приводя к гуманитарным катастрофам. Не страшно, что существуют противоречия. Настоящими источниками хаоса выступают чрезмерное давление, политика балансирования на грани и сдерживание насилия насилием", - сказал он.

В то же время, зампред ЦВС КНР констатировал, что в современном мире существует "дефицит безопасности", а различные традиционные и нетрадиционные угрозы постоянно возрастают. "Войны и конфликты продолжаются, поэтому вопрос о том, как поддерживать всеобщую безопасность и прочный мир по-прежнему стоит перед нами остро", - констатировал он.

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