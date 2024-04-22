В Европе выросла смертность вследствие жары

Смертность вследствие жаркой погоды выросла в Европе примерно на 30% за последние два десятилетия. Об этом говорится в опубликованном в Женеве совместном докладе Всемирной метеорологической организации (ВМО), являющей специализированным учреждением ООН, и европейской Службы по изменению климата "Коперник", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"За последние 20 лет смертность, связанная с жарой, увеличилась примерно на 30%", - отметается в исследовании. Рост числа летальных исходов вследствие жаркой погоды зафиксирован в 94% европейских регионов, где проводится мониторинг. В 2023 году было зарегистрировано рекордное количество дней с "экстремальным тепловым стрессом", которые "ощущаются" как температура выше 46 градусов Цельсия.

Согласно докладу, 2023 год был для Европы "самым теплым или вторым самым теплым годом за всю историю наблюдений, в зависимости от набора данных", используемых для оценки. Температура в Старом Свете была выше средней в течение 11 месяцев, включая "самый теплый сентябрь за всю историю наблюдений". Средняя температура в 2023 году в Европе была на 1,02 - 1,12 градуса Цельсия выше средних значений.

В целом число неблагоприятных последствий для здоровья, связанных с экстремальными погодными и климатическими явлениями, растет, констатировали эксперты. По предварительным оценкам, в прошлом году в Европе 63 человека погибли вследствие штормов, 44 - во время наводнений и столько же из-за лесных пожаров. Экономические потери, связанные с погодой и климатом, в 2023 году оцениваются более чем в 13,4 мрд евро.

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