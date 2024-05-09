СМИ раскрыли причину остановки поставок американского вооружения Израилю

Власти США на минувшей неделе приостановили поставку 3,5 тыс. авиабомб Израилю на фоне опасений, что они могут использоваться во время военной операции в городе Рафах в секторе Газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом телекомпании CNN сообщил чиновник в американской администрации.

По его данным, речь идет о приостановке поставки 1,8 тыс. бомб весом 2 тыс. фунтов (907 кг), а также 1,7 тыс. бомб по 500 фунтов (около 227 кг). "В особенности мы сосредоточены на вопросе применения бомб весом 2 тыс. фунтов и тем воздействием, которое они могут оказать в густонаселенных городских районах, как мы видели в других частях Газы", - заявил CNN неназванный чиновник.

Как указывает газета The New York Times со ссылкой на чиновников в американской администрации, президент США Джо Байден впервые с начала военной операции Израиля в секторе Газа воспользовался приостановкой поставок оружия в качестве инструмента давления на политику еврейского государства. Отмечается, что эта мера стала "признаком растущего раскола между США и Израилем относительно того, какими способами ведется война". Издание пишет, что администрация США рассматривает вопрос, следует ли приостанавливать будущие поставки, в том числе комплектов наведения, которые позволяют превратить обычные бомбы в высокоточное оружие.

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