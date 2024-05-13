https://news.day.az/world/1659763.html В Москве из-за угрозы взрыва эвакуировали 100 человек
В Москве из-за угрозы взрыва эвакуировали 100 человек
Порядка 100 человек эвакуировали из здания, где расположен столичный филиал главного бюро медико-социальной экспертизы Минтруда России, из-за поступившего анонимного сообщения с угрозой взрыва.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в оперативных службах.
Ожидается прибытие саперов.
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