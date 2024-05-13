В Газе предупредили о прекращении работы больниц

Министерство здравоохранения Палестины в секторе Газа предупредило о скором прекращении работы медучреждений из-за отсутствия поставок топлива в условиях постоянных израильских обстрелов.

Как ппередает Day.Az, об этом говорится в заявлении Минздрава.

"Несколько часов отделяет нас от полного коллапса системы здравоохранения в секторе Газа в результате отсутствия поставок необходимого топлива для работы генераторов в больницах, машин скорой помощи и доставки медработников", - сказано в сообщении.

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