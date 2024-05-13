https://news.day.az/world/1659773.html В Газе предупредили о прекращении работы больниц
В Газе предупредили о прекращении работы больниц
Министерство здравоохранения Палестины в секторе Газа предупредило о скором прекращении работы медучреждений из-за отсутствия поставок топлива в условиях постоянных израильских обстрелов.
Как ппередает Day.Az, об этом говорится в заявлении Минздрава.
"Несколько часов отделяет нас от полного коллапса системы здравоохранения в секторе Газа в результате отсутствия поставок необходимого топлива для работы генераторов в больницах, машин скорой помощи и доставки медработников", - сказано в сообщении.
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