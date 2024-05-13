Польские фермеры начали голодовку в здании Сейма

Польские фермеры из организации сельхозпроизводителей Orka объявили о начале голодовки в здании Сейма (нижней палаты парламента).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил интернет-портал interia.pl.

"Мы начинаем голодовку и не прекратим ее до тех пор, пока с нами не встретится премьер Дональд Туск", - привел портал слова лидера организаторов голодовки Мариуша Боровяка. По его словам, голодающие, приехавшие в Варшаву лишь для встречи с польским премьер-министром, будут пить только воду.

По мнению Боровяка, "премьер окружил себя людьми, у которых не очень получается [представлять интересы фермеров]". Он также высказал критическое мнение о заместителе министра сельского хозяйства Польши Михале Колодзейчаке, которому были поручены переговоры с протестующими. "Любой человек с улицы лучше бы представлял наши интересы, чем он", - сказал Боровяк.

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