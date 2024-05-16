В Японии быстро распространилась смертельная болезнь

В Японии зафиксировали рекордно быстрое распространение гемолитического стрептококка, который может привести к летальному исходу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что начиная с 5 мая этого года был зарегистрирован 801 случай заражения. Это в 2,76 раза больше, чем в аналогичный период прошлого года. Всего в 2023 году зафиксировали 941 случай острого гемолитического стрептококкового инфекционного заболевания.

Причины произошедшего неизвестны. По информации телеканала, одной из версий является ослабление мер защиты от коронавируса.

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