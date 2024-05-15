Блинкен анонсировал выделение Украине дополнительно $2 млрд

США намерены выделить Украине дополнительно $2 млрд военного финансирования через новый фонд оборонной промышленности. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я хотел бы добавить, что мы предоставим [Украине] дополнительно $2 млрд через новый фонд оборонной промышленности", - сказал он.

По его словам, новый фонд США для помощи Украине обеспечит как закупки Киевом оружия у других стран, так и развитие ВПК самой Украины.

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