Госдеп сообщил о пересмотре поставки оружия Израилю

Соединенные Штаты изучают в настоящее время целесообразность поставки Израилю вооружений на $1 млрд. Об этом сообщила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня, как вы, вероятно, знаете, мы ведем пересмотр поставки Израилю [оружия и] военной техники на $1 млрд. Речь шла о паузе", - сказала заместитель главы американского внешнеполитического ведомства, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

"Мы все еще изучаем ситуацию там. И мы продолжаем работать с Израилем, вести с ним переговоры по этим вопросам на регулярной основе", - подчеркнула дипломат. "Мы <...> проинформировали Израиль о том, что вторжение в Рафах может привести к нашему отказу поставлять ему некоторые вооружения", - отметила Дженкинс. Она подтвердила, что США, как уже говорилось ранее, отказываются передавать Израилю бомбы массой 2 тыс. фунтов (около 908 кг), опасаясь последствий их применения в густонаселенных районах.

Американский президент Джо Байден заявил 8 мая в интервью телеканалу CNN, что США остановят поставки Израилю оружия в случае проведения крупной операции в городе Рафах в секторе Газа. Ранее в тот же день министр обороны США Ллойд Остин пояснил, что Вашингтон пересматривает некоторые виды краткосрочной военной помощи Израилю в связи с ситуацией вокруг Рафаха. Из его высказываний следовало, что на паузу поставлены, в частности, поставки бомб большой мощности. По словам шефа Пентагона, окончательные решения относительно поставок не приняты. В свою очередь Госдепартамент США уточнил, что, хотя приостановлена передача Израилю лишь одной партии боеприпасов, пересматриваются и другие военные поставки.

5 мая портал Axios со ссылкой на двух израильских чиновников проинформировал, что американская администрация приостановила поставки боеприпасов в Израиль впервые с 7 октября 2023 года. Данный шаг, по словам этих чиновников, вызвал серьезную обеспокоенность израильских властей, которые начали выяснять причины таких мер Вашингтона. 7 мая газета Politico написала со ссылкой на источники, что США посредством задержки поставок оружия преследуют цель подать политический сигнал Израилю. По ее данным, демократ Байден испытывает давление со стороны однопартийцев, которые требуют ставить Израилю условия перед отправкой оружия. США требуют от Израиля не проводить крупных наземных операций в Рафахе без эвакуации мирного населения. Для добивающегося переизбрания Байдена безоговорочная поддержка действий Израиля чревата в том числе потерей голосов части электората, симпатизирующего Демократической партии США.

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