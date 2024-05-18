Парламент Грузии может отменить вето на закон об иноагентах

Парламент Грузии может отменить вето президента Саломе Зурабишвили на закон об иноагентах простым большинством голосов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, oб этом пишут грузинские СМИ.

Правящая партия "Грузинская мечта" располагает 84 голосами, а для отмены вето нужно лишь 72 голоса.

"Ключевой вопрос сейчас заключается в том, решит ли "Грузинская мечта" преодолеть вето или отложить закон до сентября", - добавили авторы материала.

До этого Зурабишвили наложила вето на законопроект об иноагентах.

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