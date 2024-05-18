Президент Грузии наложила вето на закон об иноагентах

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложила вето на закон "О прозрачности иностранного влияния", который парламент Грузии принял в третьем чтении, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня я наложила вето на "российский" закон. Этот закон по своей сути и духу является российским. Он противоречит нашей конституции и всем европейским стандартам, поэтому представляет препятствие на нашем европейском пути. Это вето юридически грамотное и сегодня же будет передано парламенту. Этот закон не подлежит никаким изменениям, улучшению, поэтому вето очень простое. Этот закон должен быть отменен", - заявила Зурабишвили на брифинге.

Парламент Грузии 14 мая принял в третьем чтении закон "О прозрачности иностранного влияния", что спровоцировало резкие заявления со стороны ЕС об угрозах приостановки интеграции страны в Евросоюз. Зурабишвили еще до принятия закона заявляла, что наложит на него вето. У президента для этого был срок до 28 мая. Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявлял, что парламент может поддержать вето, если представленные президентом мотивированные замечания окажутся приемлемы. Однако Зурабишвили отмечала, что не будет вносить правок, так как закон невозможно "облагородить".

Рассмотрение законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" началось в апреле. С этого момента в Грузии проходят масштабные акции протеста. Несколько раз они перерастали в столкновения с силовиками, спецназ применял перцовый газ и водометы при разгоне протестующих. Против закона выступают США, ЕС, ООН, НАТО, ОБСЕ и Совет Европы. Европейские лидеры заявляют, что закон противоречит европейским ценностям. Лидеры правящей партии Грузии утверждают, что он служит лишь целям обеспечения прозрачности финансирования из-за рубежа неправительственного сектора и СМИ.

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