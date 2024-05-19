Китай заподозрил демпинг при импорте химикатов для автопрома и электроники

Министерство коммерции Китая объявило в воскресенье о начале антидемпингового расследования в отношении импорта сополимеров из полиоксиметилена (ПОМ), об этом пишет Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Эти химические вещества могут частично заменять металлы, такие как медь и цинк, и имеют различные применения, включая автомобильные детали, электронику и медицинское оборудование.

Согласно сообщению министерства, расследование должно быть завершено в течение года, но может быть продлено на шесть месяцев.

"Пекин изучит поставки сополимеров ПОМ из-за рубежа на предмет демпинга", - отмечается в заявлении.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!