В парламенте Грузии намерены преодолеть вето президента по закону об иноагентах

Парламент Грузии сможет преодолеть вето президента республики Саломе Зурабишвили, которое она наложила на закон об иноагентах.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили журналистам.

"Конечно же, парламент преодолеет это вето [на закон об иноагентах], так как это еще раз показывает, что закон является грузинским", - сказал Папуашвили.

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