Стал известен исполняющий обязанности главы МИД Ирана

Стал известен человек, который будет исполнять обязанности погибшего в авиакатастрофе министра иностранных дел Ирана Хусейна Амира Абдоллахиана.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространили иранские СМИ.

Отмечено, что его обязанности будет исполнять замглавы МИД Али Багери. Соответствующее решение принял Кабинет министров.

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