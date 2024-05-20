В правящей партии Турции готовятся кадровые изменения

В правящей партии Турции справедливости и развития (AK Parti) произойдут крупнейшие кадровые изменения после проигрыша на муниципальных выборах. Об этом пишет портал Ekonomim, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"AK Parti готовится к крупнейшим в своей истории изменениям как в кадровом составе, так и в политике после серьёзного падения голосов на местных выборах 31 марта", - говорится в публикации.

Инициатором кадровых перестановок стал президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, данный процесс необходим. Эрдоган добавил, что в дальнейшем изменения затронут и правительство страны.

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