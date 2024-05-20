В Иране объявили дату выборов президента

Внеочередные президентские выборы пройдут в Иране 28 июня. Об этом заявил пресс-секретарь избирательного штаба исламской республики Мохсен Эслами, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"28 июня можно считать днем четырнадцатых [в истории Ирана] выборов президента", - приводит его слова агентство Mehr.

По словам Эслами, "Совету стражей конституции предложено, чтобы регистрация кандидатов началась 28 мая". Совет стражей конституции - надпарламентский орган в Иране, который, помимо анализа на соответствие конституции законов, принятых депутатами Меджлиса (парламента), отвечает за одобрение кандидатур на выборах. Он также утверждает кандидатов на важнейшие государственные посты, в том числе президента.

Внеочередные президентские выборы в Иране пройдут в связи с гибелью президента Эбрахима Раиси при крушении его вертолета 19 мая в иранской провинции Восточный Азербайджан. Вместе с ним летели глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем и начальник президентской охраны. Все пассажиры и экипаж вертолета погибли.

Для расследования причин катастрофы создана комиссия. И. о. президента Ирана стал первый вице-президент Мохаммад Мохбер.

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