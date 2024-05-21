Демократы готовы указать Менендесу на дверь

Демократы открыто выразили готовность исключить сенатора Боба Менендеса из партии, если он будет признан виновным по делу о коррупции.

Как передает Day.Az об этом говорится в статье CNN, посвящённой скандальному делу проармянского конгрессмена.

В статье отмечается, что пока Менендес сидит в зале Нью-Йоркского суда и пытается оспорить обвинения в злоупотреблении служебным положением и обогащении за счет помощи правительствам Египта и Катара, конгрессмену от штата Техас Генри Куэллару были предъявлены обвинения во взяточничестве.

"В то время как Менендесу может быть вынесен приговор в ближайшие несколько недель, дело Куэллара затянется на месяцы, что создает трудности для лидеров демократов в Палате представителей. Проблема в том, что ранее многие быстро призывали исключить конгрессмена Джорджа Сантоса из Конгресса еще до того, как его дело о мошенничестве и отмывании денег было рассмотрено судом. В результате Сантос стал шестым членом Палаты представителей, исключенным из партии из-за множества уголовных обвинений и отчета Комитета по этике.

Лидеры демократов в Палате представителей не стали призывать Куэллара подавать в отставку, заставив тех, кто возглавлял движение за исключение Сантоса, занять оборонительные позиции

Демократ из Нью-Йорка Дэн Голдман принял решение не требовать отставки Куэллара, хотя он был одним из самых первых, призывавших Сантоса покинуть Конгресс.

Демократ из Калифорнии Роберт Гарсия, который помогал в борьбе за отставку Сантоса, заявил, что ситуация с республиканцем отличается тем, что "Сантос признался в совершении преступления", имея в виду дело о двух поддельных чеках, выданных в 2008 году в Бразилии", - подчеркивает CNN.

"Это стало для нас толчком, - сказал Гарсия. - Но я думаю, что то, что происходит с Генри Куэлларом, очень серьезно. Я очень обеспокоен. Демократы должны и будут реагировать соответствующим образом. Я думаю, нам нужно подождать и посмотреть, что произойдет в ближайшие недели".

Журналисты CNN отмечают, что в то время как лидеры демократов Палаты представителей планируют подождать с делом Куэллара, этот вопрос в отношении Менендеса может решиться намного быстрее. Лидер большинства в Сенате Чак Шумер отказался от комментариев, когда его спросили, поддержит ли он исключение Менендеса из партии, если тот будет осужден.

"Он предстаёт перед судом, поэтому я не буду комментировать", - сказал он журналистам на прошлой неделе.

Другие открыто заявили о готовности поддержать данное решение.

Сенатор от штата Монтана Джон Тестер сказал, что хочет посмотреть, как пройдет судебный процесс, но признал, что обвинительный приговор заставит его изменить отношение к Менендесу.

"Я перейду этот мост, когда мы до него доберемся, - сказал Тестер. - Мы позволим правовой системе сделать то, что она должна сделать. Как я всегда говорил, никто не стоит выше закона. Если его признают виновным, то это изменит ситуацию".

Другие демократы - Боб Кейси от штата Пенсильвания и Шеррод Браун от штата Огайо - заявили, что подождут судебного разбирательства, прежде чем занимать позицию по поводу возможного исключения Менендеса из партии.

"Я призывал его уйти в отставку еще несколько месяцев назад, - сказал Кейси в интервью CNN. - Моя позиция была очень четкой".

По мнению CNN некоторые демократы более открыты к фактическому исключению Менендеса.

Сенатор от штата Колорадо Майкл Беннет заявил, что Менендеса следует исключить из партии, если он будет осужден. "Я не думал об этом и не тратил на это ни секунды, но, думаю, что, если он будет осужден, его следует исключить", - сказал он.

"Я считаю, что он давно должен был уйти в отставку", - сказала сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен. Отвечая на вопрос о том, следует ли его исключить, если он будет осужден, Уоррен отметила: "На данный момент я говорю, что он должен уйти в отставку. Ему здесь не место".

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