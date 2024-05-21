Австралия эвакуирует своих граждан из Новой Каледонии

ВВС Австралии совершат два рейса для эвакуации граждан из Новой Каледонии (заморская территория Франции в Тихом океане), где продолжаются вспыхнувшие 13 мая беспорядки.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг.

"Мы получили разрешение на выполнение двух рейсов для эвакуации из Новой Каледонии австралийских [граждан] и туристов из других стран. Министерство иностранных дел связывается с зарегистрированными консульством австралийцами и распределяет пассажиров, исходя из потребности [в репатриации]", - указала Вонг на своей странице в X (ранее Twitter).

Также министр отметила, что австралийское правительство продолжает работать над организацией дополнительных рейсов, которые позволят эвакуировать из Новой Каледонии всех, кто в этом нуждается. По оценкам МИД Австралии, в Новой Каледонии остаются "несколько сотен австралийских граждан". Из них 300 зарегистрировались в консульстве страны и обратились за помощью в репатриации на родину после начала беспорядков.

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