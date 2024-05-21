Названы подробности церемоний прощания с президентом Ирана и место его захоронения

Президент Ирана Ибрагим Раиси будет похоронен в мавзолее имама Резы в Мешхеде (Иран).

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом говорится в информации комитета по организации церемонии похорон президента Ирана и сопровождающих его лиц в результате крушения вертолета.

Сегодня (21 мая) в 09:30 по местному времени в городе Тебриз (провинция Восточный Азербайджан на северо-западе Ирана) от площади Шохада до Мосалла состоится церемония прощания.

В 16:00 по местному времени в провинции Кум, расположенной на севере Ирана, в святилище состоится церемония прощания.

В 21:00 по местному времени в месте поклонения имама Хомейни в Тегеране будет организована церемония прощания.

22 мая по местному времени в Тегеране состоится церемония прощания с президентом Ирана с участием высокопоставленных иностранных делегаций.

23 мая в провинции Южный Хорасан на северо-востоке Ирана в 8:00 по местному времени состоится церемония прощания с президентом Ирана.

В полдень 23 мая в городе Мешхед провинции Хорасан-Резави на северо-востоке Ирана в мавзолее имама Резы состоится церемония прощания и пройдут похороны.

Напомним, что 19 мая летевший из Худаферина в Тебриз вертолет, на борту которого находились Президент Ирана Ибрахим Раиси, министр иностранных дел Хусейн Амир Абдуллахиян, представитель Верховного лидера Ирана в Тебризе Мохаммед Али Али Хашеми, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рехмати, потерпел крушение.

Президент Ирана и вся сопровождавшая его делегация погибли.

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