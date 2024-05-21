Южная Корея и США проведут второй раунд переговоров о расходах на оборону

Республика Корея (РК) и США проведут в Сеуле второй раунд переговоров о распределении расходов на совместную оборону - на содержание американского контингента на юге Корейского полуострова. Об этом сообщило агентство Yonhap, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, консультации продлятся три дня. Южнокорейскую сторону будет представлять специальный представитель МИД Ли Тхэ У, американскую - сотрудник Госдепартамента Линда Спехт. Первый раунд переговоров состоялся в штате Гавайи в апреле.

Действие нынешнего соглашения рассчитано до конца 2025 года. На территории Республики Корея расквартирован 28-тысячный американский военный контингент.

В январе Yonhap со ссылкой на источники сообщало, что США и Южная Корея могут начать переговоры значительно раньше в том числе из-за вероятности победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в Соединенных Штатах в ноябре. Во время предыдущих переговоров в 2021 году, по некоторым данным, администрация Трампа требовала увеличения финансирования со стороны Сеула в пять раз. Республика Корея согласилась увеличить долю в расходах на 13,9%.

С 1991 года РК берет на себя часть расходов, в том числе на строительство казарм, образовательных и тренировочных объектов.

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