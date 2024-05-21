СМИ узнали о тайной встрече сподвижников Трампа с Нетаньяху

Трое сотрудников администрации бывшего президента США Дональда Трампа провели в понедельник, 20 мая, встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и другими общественными деятелями.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом агентству Reuters сообщил источник, непосредственно знакомый с вопросом.

По его данным, в состав делегации с американской стороны входили бывший советник Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен, экс-посол США в Объединенных Арабских Эмиратах Джон Раколта, а также покинувший пост посла Соединенных Штатов в Швейцарии Эд Макмаллен.

Маршрут поездки и ее цели не разглашались.

По данным неназванного источника агентства, среди основных целей поездки было лучшее понимание сложной внутриполитической ситуации в Израиле. Коалиция Нетаньяху страдает от внутренних разногласий, и многие израильтяне обвиняют его правительство в неспособности предотвратить нападение ХАМАС 7 октября, уточнил собеседник агентства.

Накануне главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан сообщил о запросе на получение ордеров на арест Нетаньяху и лидера ХАМАС Яхьи Синвара.

Также запрошены ордера в отношении израильского министра обороны Йоава Галланта и двух высокопоставленных лидеров ХАМАС - командира "Бригад аль-Кассама" Мохаммеда Диаба Ибрагима аль-Масри и политического главы группировки Исмаила Хании.

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