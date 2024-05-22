В Иране прощаются с погибшим в авиакатастрофе Ибрахимом Раиси - ВИДЕО
Вчера вечером тела президента Исламской Республики Иран (ИРИ) Ибрахима Раиси, министра иностранных дел Хоссейна Амира Абдоллахияна, губернатора провинции Восточный Азербайджан Малика Рахмати, имама джума-мечети Тебриза Мохаммеда Али Але Хашеми, погибших в результате крушения вертолета 19 мая, были доставлены в столицу Ирана Тегеран.
Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, позже в мавзолее имама Хомейни состоялась официальная церемония прощания.
Сегодня с утра в Тегеране начались всенародные массовые шествия в память о погибших при крушении президентского вертолета.
Отметим, что в связи с авиакатастрофой в стране был объявлен пятидневный траур.
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