В Иране прощаются с погибшим в авиакатастрофе Ибрахимом Раиси

Вчера вечером тела президента Исламской Республики Иран (ИРИ) Ибрахима Раиси, министра иностранных дел Хоссейна Амира Абдоллахияна, губернатора провинции Восточный Азербайджан Малика Рахмати, имама джума-мечети Тебриза Мохаммеда Али Але Хашеми, погибших в результате крушения вертолета 19 мая, были доставлены в столицу Ирана Тегеран.

Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, позже в мавзолее имама Хомейни состоялась официальная церемония прощания.

Сегодня с утра в Тегеране начались всенародные массовые шествия в память о погибших при крушении президентского вертолета.

Отметим, что в связи с авиакатастрофой в стране был объявлен пятидневный траур.

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