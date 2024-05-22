https://news.day.az/world/1662078.html Аэропорт в Бишкеке эвакуировали
Аэропорт в Бишкеке эвакуировали
В аэропорту "Манас" в киргизском Бишкеке прошла эвакуация пассажиров из-за сообщения о минировании. Как передает Day.Az, об этом написал "Sputnik Кыргызстан" со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.
Как сообщили представители аэропорта, 22 мая с ними связались неизвестные, которые заявили, что в 15:00 (13:00 GMT) в здании произойдет взрыв. Сейчас на месте происшествия работают силовики, а регистрацию на рейсы приостановили.
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