Аэропорт в Бишкеке эвакуировали

В аэропорту "Манас" в киргизском Бишкеке прошла эвакуация пассажиров из-за сообщения о минировании. Как передает Day.Az, об этом написал "Sputnik Кыргызстан" со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Как сообщили представители аэропорта, 22 мая с ними связались неизвестные, которые заявили, что в 15:00 (13:00 GMT) в здании произойдет взрыв. Сейчас на месте происшествия работают силовики, а регистрацию на рейсы приостановили.

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