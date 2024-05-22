Пропалестинские активисты заняли здание одного из факультетов Маастрихтского университета

Несколько десятков пропалестинских демонстрантов оккупировали здание, где располагается факультет искусств и социальных наук Маастрихтского университета.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, из-за этого занятия были временно приостановлены, сообщил телеканал L1 News.

По данным регионального вещателя, демонстранты заняли здание утром. В настоящее время неизвестно, сколько именно людей находится внутри и являются ли они студентами. Как заявил представитель Маастрихтского университета Кун Аугустейн, занятия на других факультетах университета продолжаются.

Демонстранты требуют, чтобы учебное заведение прекратило все отношения с Израилем. Ранее университет заявил, что рассматривает этот вопрос, однако, по мнению активистов, процесс занимает слишком много времени.

Полиция пока не вмешивается в ситуацию, поскольку протест проходит только на территории университета. Это не ставит под угрозу общественный порядок, а само учебное заведение не обращалось в правоохранительные органы с просьбой разогнать демонстрантов.

Небольшие пропалестинские демонстрации также проходят в Тилбурге и Неймегене.

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