Литва расторгнет соглашения с Россией

Литва планирует расторгнуть те двусторонние соглашения с Россией и Беларусью, которые могли бы быть заменены многосторонними соглашениями. Правительство Литвы 22 мая примет решение о денонсации четырех договоров, остальные предложения пока согласуются, сообщает BNS, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Так, предлагается расторгнуть соглашения Литвы с правительствами России и Беларуси о поощрении и защите инвестиций, а также о торгово-экономических отношениях.

Минюст подготовил предложение о денонсации соглашения с Россией о правовой помощи и правоотношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, Минфин - об избежании двойного налогообложения доходов и капитала и налоговых правонарушениях.

После начала военных действий России в Украине "МИД обратился ко всем учреждениям с просьбой оценить масштабы и необходимость международно-правового сотрудничества с Россией", рассказал BNS министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Предлагается оценить, не может ли действие конкретного двустороннего соглашения быть заменено многосторонним соглашением или международно-правовым актом.

По мнению Ландсбергиса, несмотря на то, что двусторонние соглашения будут денонсированы, многосторонние соглашения, которые могут их заменить, позволят сохранить формальные инструменты общения с Россией и Беларусью, хотя никакого сотрудничества со стороны этих государств фактически не ожидается.

"Должно быть политическое понимание того, что мы не рассчитываем на сотрудничество с Россией, потому что его уже давно нет", - заявил министр.