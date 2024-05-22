Пашинян назвал армянскую церковь агентами

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на фоне митингов оппозиционного движения "Тавуш во имя родины", которое возглавил архиепископ Баграт, заявил, что Армянская апостольская церковь является "агентом влияния" с исторических времен, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"У армянского народа был опыт, когда они (духовенство - прим. ТАСС) шли в Кесарию (город в Византии, где получили благословение армянские католикосы в раннем Средневековье - прим. ТАСС) и были помазаны, а придя в Армению, становились агентами влияния. Кажется, у них ничего не изменилось до сих пор. Но мы решим этот вопрос за два-три месяца", - отметил он, выступая в парламенте.

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