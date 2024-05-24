В Конгрессе США предложили ввести санкции против сотрудников МУС

В Сенате Конгресса США обсуждают возможность введения санкций в отношении ряда сотрудников Международного уголовного суда (МУС), а также запрета на выдачу им американских виз. Это связано с запросом прокурора МУС о выдаче ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Fox News.

Согласно тексту документа, попавшему в распоряжение телеканала, сенаторы рекомендуют президенту США Джо Байдену и Конгрессу "ввести финансовые санкции и запретить должностным лицам МУС получать визы в связи со злоупотреблением полномочиями, которое угрожает интересам США и ослабляет их союзников". Члены Сената также выразили надежду, что их резолюция побудит финансирующих МУС партнеров США "использовать рычаги давления, чтобы остановить политизированные разбирательства".

Прокурор МУС Карим Хан обратился 20 мая в палату предварительного производства с требованием выдать ордер на арест Нетаньяху и Галанта. По его утверждению, прокуратура собрала доказательства, которые позволяют полагать, что Нетаньяху и Галант "несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, совершенные на территории Палестины (в секторе Газа) как минимум с 8 октября 2023 года". Одновременно прокурор потребовал выдачи ордеров на арест трех лидеров движения ХАМАС.

К числу европейских стран, поддержавших ходатайство, относятся Франция и Испания. США, напротив, отвергли требование прокурора МУС как "возмутительное и позорное".

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