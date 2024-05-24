В Финляндии не видят необходимости обсуждать отправку военных в Украину

Президент Финляндии Александер Стубб считает, что в настоящее время нет необходимости обсуждать вопрос об отправке финских солдат в Украину для обучения или выполнения других задач, как предложил президент Франции Эмманюэль Макрон, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Иногда в риторике малых и больших государств могут быть различия", - сказал Стубб в интервью агентству STT.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что Европа не исключает размещения своих войск в Украине.

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