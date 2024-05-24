https://news.day.az/world/1662827.html В Тбилиси проходит марш протеста против закона об «иноагентах»
В Тбилиси проходит марш протеста против закона об «иноагентах»
Граждане Грузии проводят в Тбилиси марш против закона об "иностранных агентах".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ, движение автомобилей перекрыто на улицах, где проходит шествие.
Граждане страны, в том числе студенты различных университетов, участвуют в шествии от площади Свободы к зданию Министерства внутренних дел.
Протестующие сообщили, что "Марш свободы" завершится перед зданием МВД в знак протеста против жестокости полиции на предыдущих акциях протеста и решений суда о вынесении штрафов для участников за нарушение Кодекса об административных правонарушениях.
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