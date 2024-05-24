В Тбилиси проходит марш протеста против закона об «иноагентах»

Граждане Грузии проводят в Тбилиси марш против закона об "иностранных агентах".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ, движение автомобилей перекрыто на улицах, где проходит шествие.

Граждане страны, в том числе студенты различных университетов, участвуют в шествии от площади Свободы к зданию Министерства внутренних дел.

Протестующие сообщили, что "Марш свободы" завершится перед зданием МВД в знак протеста против жестокости полиции на предыдущих акциях протеста и решений суда о вынесении штрафов для участников за нарушение Кодекса об административных правонарушениях.

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