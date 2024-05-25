Вертолет Пашиняна совершил вынужденную посадку

"Дорогие мои, все в порядке. В связи с плохими погодными условиями наш вертолет совершил незапланированную посадку в Ванадзоре".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя экстренную посадку вертолета.

"Теперь мы продолжаем поездку на автомобиле. Желаю Всем хорошего дня", - добавил он.

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Вертолет премьер-министра Армении Никола Пашиняна утром на пути в Ташир экстренно сел в Ванадзоре, передает в субботу Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Ранее появились сообщения о том, что Пашинян отправится в тавушское село Баганис

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