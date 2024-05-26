Восточный фланг НАТО договорился о создании «стены дронов»

Эстония, Латвия, Литва, Норвегия, Финляндия и Польша договорились сформировать новую инфраструктуру с использованием дронов для охраны границ, заявила литовский министр внутренних дел Агне Билотайте.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом сообщает BNS.

"Это совершенно новая вещь - дроновая граница от Норвегии до Польши, целью которой будет защита нашей границы с помощью дронов и других технологий. Не только физическая инфраструктура, системы наблюдения, но и использование дронов и других технологий, которые позволили бы нам также защититься от провокаций со стороны недружественных стран и предотвратить контрабанду", - рассказала она.

По словам Билотайте, "стену дронов" планируют создать за счет Евросоюза, страны намерены также совместно отработать эвакуацию населения, но она затруднилась спрогнозировать сроки учений: "Трудно сказать, нелегко организовать учения такого масштаба не на национальном, а на международном уровне".

Как сообщала в феврале Times, страны Балтии намерены возвести свыше 1 тыс. бетонных бункеров на границах с Россией и Белоруссией. По сведениям издания, в "балтийскую линию обороны" войдут противотанковые мины, рвы, колючая проволока и "зубы дракона" - пирамидальные противотанковые надолбы из бетона или железобетона. Бункеры начнут строить в январе 2024 года.

Страны НАТО ранее объединили усилия для передачи беспилотников Украине, они запланировали поставить ВСУ 1 млн аппаратов. Об этом в феврале объявил генсек Йенс Столтенберг, не уточняя, о каких странах идет речь.

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