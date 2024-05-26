В одном из офисов Стамбула прогремел взрыв

Неизвестные в Стамбуле бросили бомбу в офисное здание.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Milliyet.

Инцидент произошел в районе Кючюкчекмедже.

Согласно предварительной информации, неизвестные люди в масках приехали на место будущего преступления на мотоцикле, потом несколько раз кинули взрывчатку в офисное помещение и спешно ретировались. Тем временем в офисе начался пожар, зданию был причинен крупный ущерб.

"На месте происшествия работают пожарные, врачи и спасатели", - уточняется в материале.

По данным издания, полиция начала масштабное расследование с целью поймать людей, совершивших атаку. В настоящее время меры безопасности в регионе усилены, чтобы пресечь повторение аналогичных инцидентов.

"Причина взрыва пока не известна", - заключается в публикации.

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