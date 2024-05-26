Жена покойного Раиси может стать кандидатом в президенты Ирана

Жена покойного президента Ирана Ибрагима Раиси, Джамиле Аламолхода, может выдвинуть свою кандидатуру на внеочередных президентских выборах в стране.

Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, сообщается, что консерваторы выдвинули ее кандидатуру по причине того, что она может продолжить политический курс своего мужа в правительстве, а также стать первой женщиной-президентом Исламской Республики Иран.

Было отмечено, что если Дж.Аламолхода собирается зарегистрироваться в качестве кандидата, то она должна будет вначале дождаться ответа от Совета по надзору за исполнением Конституции ИРИ.

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