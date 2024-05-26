https://news.day.az/world/1663168.html В Армении раздался взрыв на газозаправочной станции
В Армении раздался взрыв на газозаправочной станции
В городе Алаверди в Лорийской области Армении раздался взрыв на газозаправочной станции в результате наводнения. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в спасательной службе МВД республики.
По данным ведомства, под водой оказались компрессоры станции, что привело к короткому замыканию.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре