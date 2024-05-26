В Армении раздался взрыв на газозаправочной станции

В городе Алаверди в Лорийской области Армении раздался взрыв на газозаправочной станции в результате наводнения. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в спасательной службе МВД республики.

По данным ведомства, под водой оказались компрессоры станции, что привело к короткому замыканию.

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