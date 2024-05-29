В Армении началась акция протеста

Участники акций протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна направляются к зданию министерства внутренних дел республики, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

29 мая на митинге своих сторонников лидер протеста архиепископ Баграт Галстанян заявил, что правоохранители должны дать разъяснения в связи с насилием по отношению к митингующим.

Священнослужитель заявил, что решил направиться в МВД, чтобы потребовать ответа за действия полиции и узнать, кто отдавал приказы применять насилие к гражданским лицам.

Напомним, что с 9 мая в Ереване проходят акции протеста с требованием отставки премьера Никола Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи азербайджанской стороне ряда приграничных территорий. Возглавляет протест глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян, призывающий своих сторонников запустить массовые демонстрации неповиновения действующей власти.

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