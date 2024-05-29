Акция протеста перед посольством Израиля в Мехико переросла в столкновения

Акция протеста перед посольством Израиля в Мехико переросла в столкновение демонстрантов с полицией, в ходе которого правоохранителей закидали камнями и коктейлями Молотова.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этолм сообщили мексиканские СМИ.

Сначала акция проходила мирно, но со временем становилась всё более агрессивной.

"На проспектах Сьерра-Мадре и Монтес-Эскандинавос, в районе Ломас-Виррейес из-за присутствия пропалестинских протестующих развернули линию сдерживания с полицией, однако на них напали с камнями, заборами, трубами и другими предметами", - передают журналисты.

Так, по меньшей мере были ранены шесть сотрудников правопорядка - четыре мужчины и две женщины. В основном они получили ожоги. Правоохранители примени слезоточивый газ и огнетушители.

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