Акция протеста перед посольством Израиля в Мехико переросла в столкновения - ВИДЕО
Акция протеста перед посольством Израиля в Мехико переросла в столкновение демонстрантов с полицией, в ходе которого правоохранителей закидали камнями и коктейлями Молотова.
Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этолм сообщили мексиканские СМИ.
Сначала акция проходила мирно, но со временем становилась всё более агрессивной.
"На проспектах Сьерра-Мадре и Монтес-Эскандинавос, в районе Ломас-Виррейес из-за присутствия пропалестинских протестующих развернули линию сдерживания с полицией, однако на них напали с камнями, заборами, трубами и другими предметами", - передают журналисты.
Так, по меньшей мере были ранены шесть сотрудников правопорядка - четыре мужчины и две женщины. В основном они получили ожоги. Правоохранители примени слезоточивый газ и огнетушители.
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