В Исландии началось извержение вулкана

На юго-западе Исландии началось извержение вулкана. Об этом сообщает телерадиокомпания RUV со ссылкой на Национальное метеорологическое бюро, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

При этом сообщается, что из региона были эвакуированы жители. Вытекающая из вулкана магма направляется в сторону города Гриндавик.

"Извержение началось в районе вулканического холма Сундхнукур к северу от города Гриндавик. Вертолет береговой охраны вскоре поднимется в воздух, чтобы уточнить точное местоположение и масштабы извержения", - следует из сообщения.

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