Парламент Великобритании распущен

В четверг, 30 мая, в Великобритании официально распущен парламент.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте законодательного органа.

Согласно действующим правилам, парламент должен быть распущен за 25 будних дней до утвержденной даты проведения голосования, которая в этом году назначена на 4 июля. В настоящий момент все депутаты Палаты общин сложили свои полномочия и более не представляют своих избирателей. При желании любой из них может вновь выставить свою кандидатуру на выборах.

При этом члены Палаты Лордов - верхней палаты британского парламента - сохраняют свои должности, так как они не избираются, а назначаются королем по рекомендации премьер-министра.

По закону в Великобритании должны проводиться всеобщие выборы и избираться новый парламент не реже одного раза в пять лет.