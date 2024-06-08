Эммануэль Макрон, токсичный президент

Автор: Байрам Эльшадов

Недовольство президентом Франции Эммануэлем Макроном близится к своему пику. Национальные СМИ в открытой форме ставят вопрос о профпригодности главы государства. И если раньше французского президента "всего-то" критиковали, то сегодня его обвиняют в токсичности и подрыве демократии.

В независимой французской онлайн-газете левого толка Mediapart остро ставят вопрос о том, куда ведет страну президент Макрон. К примеру, издание критикует правую политику французского президента, в частности, затрагивая продвигаемый им законопроект о запрете и ограничении иммиграции. При этом, журналисты Mediapart заявляют о том, что Макрон зачастую использует тезис о правых взглядах своих политических оппонентов для легитимизации своей политики.

Журналисты также ставят в укор главе французского государства увеличение уровня насилия в стране за время президентства Эммануэля Макрона. "Что характерно для макронизма, это огромное насилие, причем не только символическое, которое усиливается вездесущностью президента, утверждающего, что делает все и берет на себя ответственность за всех. От "желтых жилетов" до пенсионного движения, это насилие возросло в десять раз, о чем свидетельствуют несколько эпизодов пренебрежения к рабочему классу и социальные протесты ", - пишет издание.

В контексте критики политики Макрона необходимо подчеркнуть, что издание Mediapart также не осталось в стороне от ситуации в Новой Каледонии.

"Но что означало бы забыть ту огромную боль, которую, прежде всего, испытывает канакский народ: разве он (канакский народ - прим.ред.) не видел, как этот президент (Эммануэль Макрон - прим.ред.), избранный в 2017 году после того, как заявил в Алжире, что колониализм является преступлением против человечности, восстанавливает агрессивную колониальную политику, вплоть до разрушения тридцатилетнего терпеливого процесса деколонизации?", - вопрошает автор статьи.

Подход Макрона в отношении ситуации в Новой Каледонии является примером красивых речей и отсутствия действий, направленных на улучшение положения коренного населения Новой Каледонии. Как и его реакция на события, которые включали в себя отправку дополнительных сил безопасности, но не включили какие-либо конкретные действия для устранения первопричин кризиса.

И если говорить о стратегии Макрона в отношении Новой Каледонии, то видно, что увеличивая количество сил правопорядка на земле он стремится создать страх для предотвращения повтора беспорядков. И может, в краткосрочной перспективе, он достигнет своей цели, но без устранения причин для беспорядков его будут поджидать более серьезные демонстрации в будущем.

Все это подтверждает тезисы издания Mediapart о том, что политика Макрона подрывает демократию и не основывается на декларируемых им ценностях. Во многих смыслах французский президент создает лишь видимость демократии, по сути, проводя токсичную политику, направленную на укрепление собственной власти и создание токсичного образа Франции.

Насилие, подрыв демократических процессов и поляризация общества стали наследием французского президента, которого, вероятно, запомнят как одного из худших руководителей в истории страны.