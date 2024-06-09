ЦАХАЛ продолжает операции и рейды по всему сектору Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает проводить операции и рейды в отношении объектов радикалов по всей территории сектора Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба, передает Day.Az.

"ЦАХАЛ продолжает оперативные действия на всей территории сектора Газа", - говорится в заявлении. В частности, в восточных районах Эль-Бурейджа и Дейр-эль-Балаха в центральной части анклава "войска ликвидировали множество террористов и демонтировали террористические объекты", а "истребители и летательные аппараты ВВС Израиля, оказывая поддержку войскам, нанесли удары по многочисленным террористическим объектам и вооруженным террористам, которые представляли угрозу военнослужащим ЦАХАЛ", добавили в пресс-службе. В районе Рафаха, на юге сектора Газа, "в ходе целенаправленных рейдов войска обнаружили множество шахт террористических туннелей, минометных установок, <...> ручных гранатометов и взрывных устройств", продолжили военные.

В центральной части Газы " террористический отряд открыл огонь по войскам ЦАХАЛ, после чего он был атакован и уничтожен самолетами израильских ВВС", добавили в пресс-службе. В ведомстве также сообщили, что из района университета на юге города Газа "были выпущены многочисленные минометные снаряды по войскам ЦАХАЛ, действующим в районе центрального коридора Газы". "Сообщений о пострадавших среди военнослужащих не поступало, <...> летательные аппараты ЦАХАЛ нанесли удар по пусковой установке и уничтожили ее", - добавили в пресс-службе.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом 250 заложников. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.

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