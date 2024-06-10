Риши Сунак заявил, что не думает о своей отставке до парламентских выборов

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что не думает подавать в отставку в преддверии парламентских выборов, несмотря на свою скандальную избирательную кампанию, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Разумеется, нет", - ответил глава британского правительства на вопрос журналиста о том, посещали ли его мысли об отставке. Сунак добавил, что избирательная кампания в стране только началась. "Я воодушевлен той программой, которую мы предлагаем стране. Эта кампания только стартовала", - сказал премьер, слова которого приводит агентство Reuters.

Ранее Сунак был вынужден извиниться за свой спешный отъезд с памятного мероприятия во Франции по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии. Согласно британским СМИ, он предпочел пораньше покинуть Нормандию, чтобы сосредоточиться на кампании в преддверии парламентских выборов. При этом лидер Лейбористской партии, которая считается фаворитом предстоящих выборов, Кир Стармер присутствовал на основном памятном мероприятии во Франции, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Британские политические комментаторы отмечают, что поступок Сунака может поставить крест на надеждах правящей Консервативной партии продлить свое пребывание во власти по итогам голосования 4 июля. В настоящий момент, согласно опросам общественного мнения, лейбористы в среднем опережают консерваторов более чем на 20 п.п.

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