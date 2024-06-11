Граждане Франции пытались проникнуть на Байконур

- один из них скончался

Двое граждан Франции пытались нелегально попасть на территорию космодрома Байконур в Казахстане. Один из них скончался от обезвоживания, передает Day.Az со ссылкой на Коммерсантъ.

"Накануне двое граждан Франции пытались проникнуть на территорию космодрома. Они избрали "классический" путь - вышли на трассу и направились к высоким зданиям в степи. По дороге одному стало плохо", - сообщил российским СМИ источник на космодроме.

По словам источника, второй француз не смог помочь своему товарищу и побежал обратно к трассе. Пока он звал на помощь, первый скончался от обезвоживания. Средняя июньская температура на Байконуре днем - +33°C.

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