МИД РФ объяснил приостановку работы над договором России и Ирана

Москва и Тегеран приостановили работу над всеобъемлющим договором о сотрудничестве из-за предстоящих выборов президента Ирана.

Как передает Day.Az, об этом сообщил ТАСС директор второго департамента Азии российского МИДа Замир Кабулов.

"Мы внесли с учетом последних иранских поправок, которые поступили в начале года свои контрпредложения, и они на иранской стороне. Но поскольку иранское руководство сейчас занято подготовкой к президентским выборам, ждем, когда у них дойдут руки", - рассказал дипломат.

Месяц назад в Иране погиб президент Эбрахим Раиси в авиакатастрофе, выборы пройдут 28 июня.

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