Боррель о защите Европы

Альтернативы НАТО в защите европейской территории нет.

Как сообщает Day.Az, об этом на ежегодной конференции EUISS сказал верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель.

"Никакой альтернативы нет. Я не могу себе представить, чтобы Европа в одиночку могла защитить себя от какого-либо крупномасштабного нападения. Конечно, слава Богу, такое нападение со стороны кого-то другого не стоит на повестке. Забудьте идею о том, что некоторые говорят: "Мы создаем европейскую модель НАТО". Это не реалистичный подход. В оперативном плане более реалистично, чтобы силы 27 стран работали вместе в рамках НАТО", - сказал Боррель.

Он добавил, что США не могут решить все проблемы безопасности Европы где бы то ни было и в любое время: "Некоторые из этих проблем являются нашими, и их решение под нашей ответственностью".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!