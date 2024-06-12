ЦРУ предупредило американцев, посещающих Париж

ЦРУ выпустило предупреждение для американцев с рекомендацией не пользоваться метро во время Олимпийских игр в Париже из-за высокой террористической угрозы.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Представляем вашему вниманию данное видео:

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