https://news.day.az/world/1667768.html ЦРУ предупредило американцев, посещающих Париж - террористическая угроза - ВИДЕО
ЦРУ предупредило американцев, посещающих Париж - террористическая угроза - ВИДЕО
ЦРУ выпустило предупреждение для американцев с рекомендацией не пользоваться метро во время Олимпийских игр в Париже из-за высокой террористической угрозы.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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