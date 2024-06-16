Саркози заявил, что не планирует возвращаться в политику

Бывший президент Франции Николя Саркози, возглавлявший страну с 2007 по 2012 год, не планирует возвращаться в политику.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в интервью газете Le Journal du Dimanche.

"Политика для меня - перевернутая страница, - отметил Саркози. - Думаю, что самое мудрое и полезное - говорить о том, что я считаю необходимым для нашей страны, исключая любые личные амбиции и любое возвращение в политику".

Ранее 15 июня преемник Саркози на посту президента Франции Франсуа Олланд, находившийся у власти с 2012 по 2017 год, заявил, что выдвинул свою кандидатуру на внеочередных выборах в Национальное собрание (нижнюю палату французского парламента). Саркози назвал Олланда "человеком, который имеет мало убеждений". "Французы не простят такое поведение", - отметил Саркози.

Очередные президентские выборы пройдут во Франции в 2027 году. Действующий президент Эмманюэль Макрон не может по конституции баллотироваться на третий срок. Макрон ранее подчеркнул, что "до лета 2027 года смены президента в стране не произойдет".

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