СМИ узнали о попытках крупного бизнеса США «вернуться» к Трампу

Представители американского крупного бизнеса все чаще пытаются добиться встречи и выступают с поддержкой инициатив кандидата в президенты США Дональда Трампа на фоне разочарования в политике нынешнего президента Джо Байдена, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Газета напоминает, что многие крупные бизнесмены предпочли дистанцироваться от Трампа после беспорядков в Капитолии в январе 2021 года, однако теперь "стекаются к нему", передает Day.Az со ссылкой на РБК.

По данным WSJ, только на этой неделе Трамп лично встретился с несколькими из них, в том числе с главами Citigroup и Wells Fargo Джейн Фрейзер и Чарли Шарфом, гендиректором Apple Тимом Куком и гендиректором Walmart Дугом Макмиллоном. На этой встрече республиканец не исключил снижения корпоративного налога с 20 до 15%, а также дал пояснения по некоторым из своих самых резких обещаний в отношении иммиграции.

Как отмечает WSJ, готовность представителей бизнеса выслушивать Трампа проистекает из разочарования в президенте Байдене, который имеет все шансы проиграть Трампу на предстоящих выборах. Они также не хотели бы выстраивать отношения с будущей администрацией после победы, предпочитая налаживать контакт заранее.

Источник газеты указал, что команда Трампа нервничала из-за того, что крупный бизнес может быть "не слишком гостеприимен" по отношению к ним, однако это оказалось заблуждением. Вместе с тем представители бизнеса хотели бы видеть рядом с будущим президентом "правильного" вице-президента. Так, называются имена сенатора от Южной Каролины Тима Скотта, сенатора от Флориды Марко Рубио и сенатора от Огайо Джея Ди Вэнса.

Газета пишет, что, несмотря на разочарование в Байдене, при нем американский бизнес "расцвел": рынок акций близок к рекордам, корпоративные прибыли растут, инфляция снизилась, а экономике удалось добиться "мягкой посадки", несмотря на агрессивное повышение процентных ставок со стороны ФРС. Вместе с тем у Трампа сегодня даже больше сторонников среди крупного бизнеса, чем было в 2016 году, отмечает WSJ. Так, на кампанию Трампа доноры уже выделили более $56 млн, тогда как на кампанию Байдена - около $40 млн.

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